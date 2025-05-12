Украинский блогер назвал слова Зеленского о встрече с Путиным игрой на публику

Шарий: обещания Зеленского о встрече с Путиным являются игрой на публику

Слова украинского президента Владимира Зеленского о встрече с главой РФ Владимиром Путиным в Турции являются игрой на публику. Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский блогер Анатолий Шарий.

Он объяснил обещания президента Украины «школьным уровнем» его советников, подсказавших, что для внутренней аудитории Зеленский будет «выглядеть очень круто». При этом советники Зеленского прекрасно знают, что Путин в Турцию не поедет.

Шарий назвал «абсолютно дебильным» и абсурдным подобный шаг Зеленского, так как Путин не требовал от президента Украины лично ехать в Стамбул на переговоры.

Во время ночного обращения 11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По словам главы государства, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров.

В ответ на предложение РФ Зеленский заявил, что лично будет ждать Путина в Стамбуле 15 мая в случае прекращения огня. По его словам, «полная и длительная» остановка боевых действий даст необходимую основу дипломатии.

Ранее в Турции предостерегли Украину от отказа вести переговоры с Россией в Стамбуле.