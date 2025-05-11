Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Швейцарии заявили о бессмысленности прекращения огня на Украине без переговоров

Журналист Меттан: прекращение огня на Украине без переговоров бессмысленно
close
Global Look Press

Прекращение огня на Украине без проведения переговоров не имеет шансов на успех. Об этом РИА Новости заявил швейцарский журналист и депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан.

Журналист отметил, что Украина и ее союзники на протяжении трех лет угрожали людям, которые призывали к организации переговоров. Однако с приходом президента США Дональда Трампа их позиция изменилась, подчеркнул депутат.

«Сегодня они (Украина и союзники — «Газета.Ru») требуют немедленного прекращения огня без переговоров, у которого нет никаких шансов на успех, потому что любое перемирие в нынешних обстоятельствах означало бы возобновление войны в краткосрочной или долгосрочной перспективе», — сказал Меттан.

Накануне президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По словам главы государства, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров.

11 мая портал Axios сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности начать прямые переговоры с Россией при условии прекращения огня. По данным журналистов, в случае отказа Москвы европейские страны введут новые санкции.

Ранее эксперт высказался о предложении Путина по Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами