Прекращение огня на Украине без проведения переговоров не имеет шансов на успех. Об этом РИА Новости заявил швейцарский журналист и депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан.

Журналист отметил, что Украина и ее союзники на протяжении трех лет угрожали людям, которые призывали к организации переговоров. Однако с приходом президента США Дональда Трампа их позиция изменилась, подчеркнул депутат.

«Сегодня они (Украина и союзники — «Газета.Ru») требуют немедленного прекращения огня без переговоров, у которого нет никаких шансов на успех, потому что любое перемирие в нынешних обстоятельствах означало бы возобновление войны в краткосрочной или долгосрочной перспективе», — сказал Меттан.

Накануне президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По словам главы государства, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров.

11 мая портал Axios сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности начать прямые переговоры с Россией при условии прекращения огня. По данным журналистов, в случае отказа Москвы европейские страны введут новые санкции.

Ранее эксперт высказался о предложении Путина по Украине.