Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Турции объяснили цели Анкары при организации переговоров РФ и Украины

Челик: Турция хочет установить мир, организуя переговоры России и Украины
close
Murad Sezer/Reuters

Единственной целью Турции при организации переговоров России и Украины является установление мира в регионе. Об этом заявил представитель правящей Партии справедливости и развития (AKP) Омер Челик в эфире телеканала AHaber.

«Для Турции единственная выгода — это установление глобального и регионального мира, а также его сохранение. Помимо этого, Турция не имеет какой-либо скрытой или тайной повестки», — сказал представитель партии.

Челик добавил, что Турция продолжает организовывать переговоры, пока все «опрокидывают стол».

Во время ночного обращения 11 мая Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По словам главы государства, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров. Путин предложил Киеву возобновить переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее премьер Польши потребовал от России «немедленного и безоговорочного прекращения огня».

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами