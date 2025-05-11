В Турции объяснили цели Анкары при организации переговоров РФ и Украины

Единственной целью Турции при организации переговоров России и Украины является установление мира в регионе. Об этом заявил представитель правящей Партии справедливости и развития (AKP) Омер Челик в эфире телеканала AHaber.

«Для Турции единственная выгода — это установление глобального и регионального мира, а также его сохранение. Помимо этого, Турция не имеет какой-либо скрытой или тайной повестки», — сказал представитель партии.

Челик добавил, что Турция продолжает организовывать переговоры, пока все «опрокидывают стол».

Во время ночного обращения 11 мая Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По словам главы государства, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров. Путин предложил Киеву возобновить переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее премьер Польши потребовал от России «немедленного и безоговорочного прекращения огня».