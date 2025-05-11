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Секретарь Генсовета ЕР оценил предложение Путина по Украине

Якушев: Россия не ищет «временного мира»
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Telegram-канал «Единая Россия. Официально»

Россия не ищет «временного мира» и готова работать над железными гарантиями, чего ждет и от других участников процесс. Об этом заявил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев, его слова приводят в официальном Telegram-канале фракции.

«Предложение нашего президента возобновить прямые переговоры с Украиной в Стамбульском формате – без каких-либо дополнительных условий – продолжает курс на комплексное устранение первопричин украинского кризиса», — сказал он.

По словам Якушева, мировое большинство оценило предложение Путина.

Во время ночного обращения 11 мая Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По словам главы государства, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров.

Путин высказался о серьезном настрое России на переговоры с Украиной. Президент подчеркнул, что их основная цель — устранить первопричины конфликта и установить долгосрочный мир на «историческую перспективу».

Переговоры могут состояться 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп анонсировал «великий день» для России и Украины после предложения Путина.

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