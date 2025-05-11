Японский эксперт дал совет Украине по переговорам

Украинской стороне стоит согласиться на предложение президента России Владимира Путина по переговорам, если у них сохранена способность правильно оценивать потенциал своей страны. Об этом заявил директор по научно-исследовательским работам Центра российских исследований, профессор Института экономических исследований Университета Хитоцубаси Кадзухиро Кумо в беседе с РИА Новости.

«Ранее Украина всегда демонстрировала такое поведение, полагаясь на мощь США и НАТО, но, учитывая текущую ситуацию, когда она не может рассчитывать на поддержку США, требования со стороны России к Украине, вероятно, будут такими: установление военного нейтралитета, прекращение огня на текущей линии фронта и отказ от военной помощи из Европы», — сказал он.

По словам Кумо, украинской стороне будет выгоднее пойти на переговоры, учитывая текущую ситуацию на фронте.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала подождать реакции украинских властей на предложение российского лидера.

Во время ночного обращения 11 мая Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По словам главы государства, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров.

Переговоры могут состояться 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский ответил на предложение Путина о прямых переговорах.