Трамп заявил, что Путин может «морочить» ему голову

Трамп: Путин может морочить мне голову в вопросе достижения мира на Украине

Президент США Дональд Трамп не исключил того, что в вопросе заключения мира между Россией и Украиной российский президент Владимир Путин якобы может «немного морочить ему голову». Об этом американский лидер сказал в интервью ABC.

«Он мог бы морочить мне голову немного», — сказал Трамп.

Политик также высказал мнение, что если бы не он, то Путин «захватил бы» всю Украину.

28 апреля Путин объявил перемирие на время празднования 80-летия Победы. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. Предыдущее перемирие лидер РФ объявлял на Пасху.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова начать прямые переговоры с Киевом без предварительных условий. По его словам, инициатива президента России Владимира Путина о временном перемирии в дни 80-летия Победы стала отправной точкой для таких контактов.

Также дипломат подчеркнул, что требование Киева о 30-дневном перемирии Москва рассматривает как предварительное условие, которое противоречит идее незамедлительного диалога.

Ранее Трамп допустил, что Путин не будет захватывать всю Украину.