В Раде сравнили выступление Путина с дзюдо

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале сравнил обращение президента Российской Федерации Владимира Путина относительно переговоров с Украиной с дзюдо.

«Что касается самого заявления, подачи, формата, выхода — все одновременно просто и сложно. Это дзюдо», — сказал Дмитрук.

По его словам, казалось бы, была «точка сдачи, почти болевой».

Он отметил, что Путин «перетянул и повалил» украинскую сторону в пределах правил.

Во время ночного обращения 11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По словам главы государства, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров.

Путин высказался о серьезном настрое России на переговоры с Украиной. Президент подчеркнул, что их основная цель — устранить первопричины конфликта и установить долгосрочный мир на «историческую перспективу». Переговоры могут состояться 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Захарова сообщила, что власти Украины «плохо прочитали» заявление Путина.