«Экзамен для Зеленского»: в Госдуме оценили идею Путина о переговорах в Стамбуле

Депутат Госдумы от Крымского региона Юрий Нестеренко заявил РИА Новости, что предложение президента РФ Владимира Путина провести в Стамбуле переговоры по урегулированию конфликта станет для его украинского коллеги Владимира Зеленского экзаменом на политическую зрелость.

По мнению депутата, инициатива российского лидера — еще один шаг на пути к миру, а подход РФ к урегулированию конфликта является последовательным.

«Эта инициатива находит поддержку среди лидеров, которые реально оценивают положение дел. Для Зеленского — это экзамен на политическую зрелость и его реальные стремления к миру», — высказал мнение Нестеренко.

Он добавил, что скептически относиться к идее Путина могут только сторонники угроз и ультиматумов, которые сосредоточены на эскалации конфликта.

В ночь на 11 мая Путин выступил перед журналистами на фоне завершившихся в Москве торжеств по случаю 80-летия Победы, в которых приняли участие делегации из более чем 30 стран. По его словам, Россия предложила Украине провести прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Политик заявил, что Москва готова к диалогу и ожидает реакции Киева и его западных партнеров.

Ранее канцлер Германии счел недостаточным предложение Путина по Украине.