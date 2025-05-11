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В Совфеде заявили о страхе Зеленского перед дальнейшим продвижением ВС РФ

Сенатор Клишас: Зеленский боится дальнейшего продвижения российских войск
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Слова президента Украины Владимира Зеленского, который в ультимативной форме заявил о необходимости прекращения огня, наполнены страхом перед дальнейшим продвижением Вооруженных сил России. Об этом заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас в своем Telegram-канале.

«Комментарии Зеленского наполнены страхом перед дальнейшим продвижением российских войск, именно этим вызваны истеричные призывы к перемирию с понедельника», — высказался Клишас.

Он добавил, что ресурсы Украины уже истощены, а государственность на грани распада.

11 мая Владимир Зеленский выдвинул России ультиматум в ответ на предложение президента РФ Владимира Путина о прямых переговорах в Стамбуле 15 мая. По его словам, Украина готова к ним, но только после «полного, длительного и надежного» прекращения огня. Зеленский подчеркнул, что Киев ожидает от Москвы запрета на ведение боевых действий начиная с понедельника, 12 мая, и только после этого «Украина готова встречаться».

Ранее Фицо заявил о желании Запада продолжать украинский конфликт.

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