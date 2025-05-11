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Эксперт спрогнозировал замену Зеленского на «адекватного и предсказуемого лидера»

Аналитик Степанов сообщил, что условием США может стать замена Зеленского
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Thomas Peter/Reuters

Соединенные Штаты Америки после стабилизации кризиса на Украине могут поставить своим первым условием замену президента Владимира Зеленского. Об этом заявил военный эксперт, программный директор Академии политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки Российской академии наук Александр Степанов в беседе с ТАСС.

«В случае выхода на стабилизацию обстановки первым условием, которое будет поставлено со стороны Вашингтона, станет приведение к власти на Украине легитимного руководства с адекватным, предсказуемым лидером», — отметил он.

Степанов подчеркнул, что новому лидеру предстоит обеспечить возможности для развития экономических интересов США с учетом ранее достигнутого соглашения по ресурсам.

Зеленский «доживает свои последние политические недели», добавил он.

Срок должностных полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. В прошлом году президентские выборы на Украине отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Сам глава государства назвал их тогда «несвоевременными». Президент России Владимир Путин при этом подчеркивал, что единственной легитимной властью на Украине остались парламент и спикер Рады, так как военное положение не означает пролонгацию результатов президентских выборов.

Ранее в Кремле напомнили, что Зеленский запретил себе вести переговоры о перемирии.

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