Рада поддержала ратификацию ресурсной сделки с США

Верховная Рада поддержала ратификацию ресурсной сделки между Украиной и Соединенными Штатами. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

За ратификацию проголосовало 338 из 347 депутатов. Остальные не участвовали в голосовании.

Документ, опубликованный ранее Кабинетом министров, закрепляет создание Инвестиционного фонда восстановления при участии американского госагентства DFC и украинского правительственного агентства. Согласно соглашению, 50% роялти от новых лицензий на добычу ресурсов будут направляться в фонд. Военная помощь США может засчитываться как вклад, но обязательств по ее предоставлению нет.

Как указано в документе, фонд будет освобожден от уплаты налогов на Украине. Кроме того, условия соглашения имеют приоритет над местным законодательством.

Что касается конвертации и вывода средств, в документе указано, что Украина гарантирует свободный обмен гривны на доллары и беспрепятственный вывод средств за рубеж. Фонд зарегистрирован в штате Делавэр (США), счет для пополнения открыт в Украине.

1 мая Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых, которое, в частности, предусматривает создание инвестиционного фонда для общих проектов стран в добывающей отрасли. Согласно сделке, Киев сохранит контроль над недрами, а доходы от новых лицензий на разработку месторождений будут направляться на восстановление страны.

Ожидается, что США в рамках сделки с Украиной по редкоземельным металлам будут обладать «суперприоритетом» при управлении создаваемым фондом. Отмечается, что в документе во всех формулировках в отношении США используются термины «могут», «ожидают», а в отношении Украины — «обязана» и «должна».

Ранее Медведчук раскрыл, что станет с Украиной после сделки по недрам.