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Брат нового папы Римского раскрыл, что он делал накануне своего избрания

Папа римский Лев XIV перед своим избранием посмотрел фильм «Конклав»
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Vatican Media/Simone Risoluti/Reuters

Папа Римский Лев XIV перед собранием кардиналов смотрел голливудский фильм Эдварда Бергера «Конклав». Об этом рассказал его старший брат Джон Превост в интервью NBC Chicago.

Превост отметил, что его брату надо было расслабиться и отвлечься перед важным мероприятием. Он в шутку спросил у будущего понтифика, смотрел ли он «Конклав» для подготовки, тот ответил утвердительно.

«Я узнал у него, смотрел ли он фильм «Конклав», чтобы понимать, как себя вести на собрании кардиналов. <...> Я хотел отвлечь его от этого, посмеяться над чем-то, потому что он ощущал огромную ответственность», — поделился Превост.

Белый дым, который извещает народ об избрании нового папы Римского, пошел из трубы Сикстинской капеллы 8 мая. Конклав избрал папу на второй день заседания, в четвертом туре голосования.

Новым главой Римско-католической церкви и 267-м папой по счету стал американец Роберт Прево, который принял имя Лев XIV. Он стал первым в истории папой Римским из США.

В своей первой проповеди 11 мая папа Римский Лев XIV призвал к справедливому миру на Украине, прекращению огня в секторе Газа, а также к освобождению израильских заложников.

Ранее на Украине выразили надежду на поддержку нового папы Римского.

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