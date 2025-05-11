Брат нового папы Римского раскрыл, что он делал накануне своего избрания

Папа Римский Лев XIV перед собранием кардиналов смотрел голливудский фильм Эдварда Бергера «Конклав». Об этом рассказал его старший брат Джон Превост в интервью NBC Chicago.

Превост отметил, что его брату надо было расслабиться и отвлечься перед важным мероприятием. Он в шутку спросил у будущего понтифика, смотрел ли он «Конклав» для подготовки, тот ответил утвердительно.

«Я узнал у него, смотрел ли он фильм «Конклав», чтобы понимать, как себя вести на собрании кардиналов. <...> Я хотел отвлечь его от этого, посмеяться над чем-то, потому что он ощущал огромную ответственность», — поделился Превост.

Белый дым, который извещает народ об избрании нового папы Римского, пошел из трубы Сикстинской капеллы 8 мая. Конклав избрал папу на второй день заседания, в четвертом туре голосования.

Новым главой Римско-католической церкви и 267-м папой по счету стал американец Роберт Прево, который принял имя Лев XIV. Он стал первым в истории папой Римским из США.

В своей первой проповеди 11 мая папа Римский Лев XIV призвал к справедливому миру на Украине, прекращению огня в секторе Газа, а также к освобождению израильских заложников.

Ранее на Украине выразили надежду на поддержку нового папы Римского.