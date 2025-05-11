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Новый папа Римский призвал к миру на Украине и в секторе Газа

Папа Римский Лев XIV призвал к миру на Украине и остановке войны в секторе Газа
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Alessandra Tarantino/AP

Украина заслуживает «справедливого мира», а боевые действия в секторе Газа должны быть остановлены, заявил в своей первой проповеди новый папа Римский Лев XIV. Об этом пишет итальянская газета Corriere della Sera.

«Я обращаюсь к сильным мира сего: никогда больше не будет войны. <...> Я призываю к справедливому миру для Украины, прекращению огня в секторе Газа и освобождению израильских заложников», — сказал понтифик.

Он отметил, что несет в сердце «страдания украинского народа», и заявил о необходимости достичь прочного мира.

11 мая епископ Киевско-Житомирской диецезии Римско-католической церкви Виталий Кривицкий заявил, что у нового папы до того, как его избрали понтификом, Украина «была в приоритетах».

По его словам, Лев XIV всегда посвящал одно слово или полпредложения Украине, несмотря на то, что в мире всегда было много других горячих точек.

Ранее папа Римский призвал кардиналов хранить «драгоценное наследие» Франциска I.

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