В Госдуме рассказали, как Киев может сорвать мирные инициативы России

Украина в ответ на предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах в Стамбуле будет выставлять условия, которые затруднят контроль за соблюдением перемирия. Таким мнением поделился депутат Госдумы Алексей Чепа в беседе с РИА Новости.

«Очень сложно будет Украине, посмотрим, скорее, они будут выставлять какие-то опять условия, которые будут очевидно затруднять контроль за соблюдением перемирия», — заявил Чепа.

Он считает, что Киеву с каждым разом все сложнее и сложнее не реагировать на мирные посылы, исходящие со стороны России. По его мнению, на фоне давления США Украине, как и ее европейским союзникам, придется поддержать перемирие.

Во время ночного обращения 11 мая Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле 15 мая — без всяких предварительных условий.

Глава государства назвал основными целями этих переговоров — устранение первопричин конфликта и установление долгосрочного мира, а не 30-дневного перемирия, на котором настаивает Киев и европейские страны. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине заявили о дипломатическом тупике Зеленского по конфликту с РФ.