Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине заявили о дипломатическом тупике Зеленского по конфликту с РФ

Дубинский: ультиматумы РФ демонстрируют безвыходное положение Украины и Запада
close
РИА Новости

Ультиматумы, которые ставит так называемая коалиция желающих России из-за конфликта на Украине, это не сильная дипломатия, а безвыходность. Таким мнением поделился в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

«Все эти визиты, громкие заявления, звонки и ультиматумы — это не сильная дипломатия. Это безвыходность. И не для Путина — для Зеленского», — говорится в публикации.

Дубинский считает, что Киеву придется либо согласиться на условия президента России Владимира Путина, либо получить санкции от США. Депутат выразил уверенность, что в мае удастся достичь перемирия, однако не на условиях Украины.

«Зеленскому больше некуда ходить. Он сделал свой последний ход. И этот ход — не победа, а капитуляция в красивой обертке», — подытожил депутат.

10 мая в Киеве прошла встреча лидеров стран, входящих в «коалицию желающих». В ней в том числе принимали участие президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск.

По итогам этих переговоров Макрон пригрозил России новым пакетом санкций, если она не согласится на перемирие с Украиной на 30 дней. По словам французского лидера, новый пакет будет направлен на усиление давления на экономику РФ и сыграет роль «сдерживающего механизма».

Ранее нардеп Рады объяснил, почему Украине невыгодно заканчивать конфликт.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами