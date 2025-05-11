На Украине заявили о дипломатическом тупике Зеленского по конфликту с РФ

Ультиматумы, которые ставит так называемая коалиция желающих России из-за конфликта на Украине, это не сильная дипломатия, а безвыходность. Таким мнением поделился в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

«Все эти визиты, громкие заявления, звонки и ультиматумы — это не сильная дипломатия. Это безвыходность. И не для Путина — для Зеленского», — говорится в публикации.

Дубинский считает, что Киеву придется либо согласиться на условия президента России Владимира Путина, либо получить санкции от США. Депутат выразил уверенность, что в мае удастся достичь перемирия, однако не на условиях Украины.

«Зеленскому больше некуда ходить. Он сделал свой последний ход. И этот ход — не победа, а капитуляция в красивой обертке», — подытожил депутат.

10 мая в Киеве прошла встреча лидеров стран, входящих в «коалицию желающих». В ней в том числе принимали участие президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск.

По итогам этих переговоров Макрон пригрозил России новым пакетом санкций, если она не согласится на перемирие с Украиной на 30 дней. По словам французского лидера, новый пакет будет направлен на усиление давления на экономику РФ и сыграет роль «сдерживающего механизма».

Ранее нардеп Рады объяснил, почему Украине невыгодно заканчивать конфликт.