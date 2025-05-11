Трамп анонсировал наступление «большой недели» для России и Украины

Трамп: Россию и Украину может ждать «великий день» в заключении мира

Президент США Дональд Трамп заявил, что заключение мира между Россией и Украиной может стать «великим днем» для обеих стран. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

Американский лидер высказался после предложения президента России Владимира Путина во время его ночного обращения.

По его словам, прекращение боевых действий позволило бы спасти сотни тысяч жизней и ознаменовало бы начало нового, более безопасного и справедливого мира. Трамп подчеркнул, что намерен продолжить работу с обеими сторонами конфликта, чтобы приблизить этот момент. Он также отметил, что Соединённые Штаты должны сосредоточиться на восстановлении и развитии торговли, добавив, что грядущая неделя может стать особенно значимой.

Во время ночного обращения 11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По словам главы государства, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров.

Путин высказался о серьезном настрое России на переговоры с Украиной. Президент подчеркнул, что их основная цель — устранить первопричины конфликта и установить долгосрочный мир на «историческую перспективу». Переговоры могут состояться 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Позже президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление Путина. По его словам, Украина «готова встречаться» в случае, если Россия подтвердит прекращение огня с 12 мая.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что власти Украины «плохо прочитали» заявление Путина.