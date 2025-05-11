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Додик заявил, что пригласит Путина в Республику Сербскую, когда позволит ситуация

Додик: мы пригласим Путина в Баня-Луку, как только позволит обстановка в мире
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Amel Emric/Reuters

Президент Республики Сербской Милорад Додик намерен пригласить с ответным визитом президента РФ Владимира Путина в Баня-Луку, как только это позволит международная обстановка. Соответствующее заявление Додик сделал в беседе с РИА Новости.

Он уточнил, что до этого уже адресовал российскому лидеру приглашение в столицу Республики.

«Конечно, когда глобально ситуация изменится, мы с удовольствием вернемся к этому вопросу и пригласим его. Но сейчас мы должны быть реалистами»‎, — сказал глава государства.

Додик приезжал в Москву на День Победы.

9 мая в российской столице прошел парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Помимо военных Вооруженных сил РФ в шествии приняли участие и солдаты из дружественных стран. Среди них — расчеты из Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Египта, КНР, Мьянмы, Монголии, Вьетнама и Лаоса.

В связи с 80-летним юбилеем Победы в Москву прибыли руководители нескольких стран. В их числе председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва, сербский лидер Александар Вучич и премьер Словакии Роберт Фицо.

Ранее Германия и Австрия решили запретить въезд Милораду Додику в свои страны.

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