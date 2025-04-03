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Германия и Австрия решили запретить въезд президенту Республики Сербской Додику

Германия и Австрия запретят въезд президенту Республики Сербской Додику
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Amel Emric/Reuters

Германия и Австрия решили запретить въезд президенту Республики Сербской (РС, энтитет Боснии и Герцеговины) Милораду Додику и двум политикам РС в свои страны. Об этом сообщается в заявлении главы министерства иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер и и.о. госминистра по делам Европы и климата в МИД ФРГ Анны Люрманн, передает ТАСС.

Майнль-Райзингер и Люрманн пришли к выводу, что сейчас нужно «срочно принять дальнейшие меры в отношении лиц, ответственных за конституционный кризис» в Боснии и Герцеговине. В связи с этим было решено запретить въезд в Австрию и ФРГ трем политикам Республики Сербской, включая Додика.

Глава МИД Австрии и и.о. госминистра Германии утверждают, что Додик якобы «перешел правовые красные линии», он «угрожает безопасности, стабильности, конституционному порядку и целостности государств Западных Балкан».

В феврале боснийский суд приговорил Додика к году тюремного заключения и шестилетнему запрету занимать должность президента РС. Его призвали виновным в игнорировании решений Конституционного суда, принятых высоким представителем по БиГ Кристианом Шмидтом.

Ранее Путин принял Додика в Кремле.

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