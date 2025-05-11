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Ночное выступление Путина стало главной темой в турецких СМИ

Предложение Путина о переговорах с Украиной стало главной темой турецких СМИ
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Сергей Бобылев/фотохост-агентство РИА Новости

Заявления президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине стали главной темой во многих турецких СМИ. Об этом пишет РИА Новости.

Гостелеканал TRT Haber опубликовал почти полный перевод заявлений российского лидера. Текст доступен на главной странице сайта. Журналисты канала сделали акцент на словах Путина о том, что «решение за Киевом и кураторами киевского режима».

В свою очередь телеканал NTV обратил внимание на заявление главы РФ о надежде, что Киев согласится на переговоры.

Статья с заголовком «Призыв Владимира Путина к Украине: в Стамбуле 15 мая» появился на сайте телеканала Habertürk. В свою очередь на главной странице телеканала AHaber появилась публикация «Турция — центр примирения, переговоры пройдут тут». На фото Путин жмет руку турецкому президенту Реджепу Эрдогану.

Газета Hürriyet также подчеркнула роль Турции в установлении мира между Россией и Украиной и выделила слова Путина о том, что Эрдоган приложил усилия для организации переговоров.

В ночном обращении 11 мая Владимир Путин предложил Украине провести прямые переговоры в Стамбуле 15 мая. Президент РФ заявил, что Москва готова к диалогу и ждет реакции от Киева.

По словам Путина, основная цель переговоров — устранить первопричины конфликта и установить долгосрочный мир на «историческую перспективу», а не просто режим временного прекращения огня.

Ранее Трамп анонсировал «великий день» для России и Украины после предложения Путина.

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Переговоры о мире на Украине
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