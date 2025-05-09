Откуп от мобилизации на Украине превратился в выгодный бизнес, что объясняет большое количество сторонников продолжения конфликта с Россией. Об этом заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене народный депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

По словам нардепа, в Киеве цена за освобождение от военной службы составляет $5 тысяч и установлена как «фиксированная такса» для всех военкоматов города. При плане мобилизации на 1500 человек, это составляет $7,5 миллионом в месяц, добавил Дубинский.

«Ну, кто захочет заканчивать эту прекрасную, прибыльную войну?» — задал парламентарий риторический вопрос.

На днях украинские солдаты, взятые в плен российскими войсками, рассказали, что собираются мстить сотрудникам ТЦК (аналог военкомата на Украине), которые отправили их на фронт. Отмечается, что большинство попавших в плен украинских солдат выразили ненависть к ТЦК, Владимиру Зеленскому и украинской власти. Так, в начале мая на сумском направлении добровольно сдалась в плен сразу группа украинских солдат.

Ранее на Украине рассказали, как военкомы привязывают отловленных мужчин.