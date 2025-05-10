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В Киеве стартовало заседание «коалиции желающих»

Встреча лидеров «коалиции желающих» началась в Киеве
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Thibault Camus/Reuters

Встреча лидеров стран, входящих в так называемую «коалицию желающих», стартовала в Киеве. Об этом пишет «РБК-Украина».

Никаких подробностей о том, что сейчас происходит на заседании, пока не поступало.

10 мая в столицу Украины прибыли лидеры сразу четырех западных стран. Речь идет о президенте Франции Эммануэле Макроне, канцлере Германии Фридрихе Мерце, а также премьер-министрах Великобритании и Польши Кире Стармере и Дональде Туске.

Макрон на своей странице в социальной сети X сообщил, что они с иностранными коллегами приехали в Киев, чтобы «обсудить мир, суверенитет и будущее республики». По его словам, первым шагом к завершению конфликта должно стать безоговорочное прекращение огня. И, если власти РФ не согласятся с этим требованием, европейские страны совместно с США усилят на них давление.

Также в ходе зарубежной поездки Макрон заявил о необходимости начать прямой диалог между Украиной и РФ. Как он сказал, сторонам конфликта надо достичь соглашения о 30-дневном прекращении огня.

Ранее в Совете Федерации РФ оценили визит лидеров западных стран на Украину.

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