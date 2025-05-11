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Путин заявил о попытках Запада разговаривать с Россией в хамской манере

Путин: некоторые страны пытаются разговаривать с Россией языком ультиматумов
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Сергей Бобылев/Фотохост-агентство РИА Новости

Некоторые страны все еще предпринимают попытки вести разговоры с Россией языком ультиматумов, даже в дни 80-летия Победы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе ночной пресс-конференции, передает пресс-служба Кремля.

«Пытаются до сих пор, мы это видим прямо в эти дни, разговаривать с нами, по сути, в хамской манере и с помощью ультиматумов», — заявил глава государства.

Однако, несмотря на это, российский лидер заявил, что рано или поздно, опираясь на уроки истории, мнения своих народов, Россия начнет двигаться в сторону восстановления отношений с государствами Европы.

Кроме того, 4 мая Путин заявил, что верит в примирение РФ и Украины, и назвал это «вопросом времени». Также глава государства отметил, что у России достаточно сил и возможностей для успешного завершения спецоперации. О чем еще говорил российский лидер — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин заявил о необходимости долгосрочного мира вместо «рытья окопов».

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