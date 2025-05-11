Путин провел 17 переговоров с иностранными гостями на полях празднования юбилея Победы

Президент России Владимир Путин провел 17 переговоров с зарубежными лидерами в рамках празднования 80-летия Победы в Москве. Основная часть встреч состоялась с 7 по 10 мая, сообщает РИА Новости.

Программа началась 7 мая с беседы с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. В тот же день прошли переговоры с лидерами Кубы, Монголии и Республики Конго. 8 мая ключевым событием стали российско-китайские переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

9 мая, после парада Победы, Путин встретился с президентами Бразилии, Египта, Сербии и премьер-министром Словакии. Отдельно состоялась беседа с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

10 мая переговоры продолжились с лидерами Вьетнама, Зимбабве, Палестины, Буркина-Фасо, Ливии, а также руководителями Абхазии и Южной Осетии. Часть встреч прошла в неформальном формате: например, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев получил от Путина наградной лист своего отца — Героя Советского Союза.

Днем 10 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил планы Путина провести встречу с журналистами. Ожидается, что российский лидер пообщается с представителями СМИ после завершения переговоров с лидерами стран, которые прибыли в Москву для участия в мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. При этом Песков охарактеризовал «очень хорошими» уже состоявшиеся встречи Путина с зарубежными коллегами.

Ранее на Западе парад Победы в Москве оценили фразой «триумф Путина».