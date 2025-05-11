«Кого пытались запугать?»: Путин о гостях парада Победы

Президент России Владимир Путин охарактеризовал лидеров государств, посетивших парад Победы в Москве, как людей, чьи «характер и убеждения» противостоят внешнему давлению. Об этом он заявил на пресс-конференции в Кремле, передает ТАСС.

«Кого пытались запугать из тех, кто приехал в Москву на празднование победы над нацистской Германией? Те, кто приехал к нам, — это лидеры не по должности, это лидеры по характеру, по своим убеждениям и по готовности отстаивать свои убеждения. Их пытались запугать, но они проявили политическое мужество», — подчеркнул Путин.

Он также отметил, что Россия ценит решение иностранных гостей «разделить праздник с россиянами и почтить память героев, боровшихся с нацизмом».

7 мая словацкое издание Pravda писало, что Латвия, Литва и Эстония отказались открывать свое воздушное пространство для пролета самолета премьера Словакии Роберта Фицо в Россию. В МИД Латвии объяснили такое решение тем, что «участие в пропагандистском мероприятии Кремля 9 мая несовместимо с основополагающими ценностями Европейского союза».

9 мая Фицо во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что рассматривал вариант приезда в Москву на машине через территорию Белоруссии.

Ранее Путин заявил о неизбежности восстановления отношений России и Европы.