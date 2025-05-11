Путин поблагодарил всех зарубежных лидеров, приехавших на День Победы

Путин: Россия чтит всех, кто внес свой вклад в общую победу над нацизмом

Президент России Владимир Путин в начале заявления для журналистов поблагодарил иностранных партнеров, которые участвовали в торжествах 9 Мая в Москве.

Политик подчеркнул, что РФ чтит всех, кто способствовал победе над нацизмом.

Путин провел 17 переговоров с зарубежными лидерами в рамках празднования 80-летия Победы в Москве. Основная часть встреч состоялась с 7 по 10 мая.

Программа началась 7 мая с беседы с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. В тот же день состоялись переговоры с лидерами Кубы, Монголии и Республики Конго. 8 мая ключевым событием стали российско-китайские переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. 9 мая , после парада Победы, Путин встретился с президентами Бразилии, Египта, Сербии и премьер-министром Словакии. Отдельно была организована беседа с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

10 мая переговоры продолжились с лидерами Вьетнама, Зимбабве, Палестины, Буркина-Фасо, Ливии, а также руководителями Абхазии и Южной Осетии. Часть встреч прошла в неформальном формате: например, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев получил от Путина наградной лист своего отца — Героя Советского Союза.

Ранее срок перемирия в честь 80-летия Победы истек.