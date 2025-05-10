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Стало известно о планах Путина встретиться с журналистами после полуночи

«Ъ»: Путин после встречи с президентом Южной Осетии проведет пресс-конференцию
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Михаил Климентьев/РИА Новости

После того, как президент России Владимир Путин проведет встречу со своим коллегой из Южной Осетии Аланом Гаглоевым, наступит очередь встречи с журналистами. Об этом сообщает корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников.

«В Малахитовой гостиной Кремля, там, где президенты России и Вьетнама уже зачитывали сегодня свои заявления, особым образом, некой доверительной дугой выставили стулья», — говорится в сообщении.

Корреспондент издания отмечает, что Путин встретится после полуночи не только с российскими журналистами, но и с представителями западных телекомпаний, таких как CNN, NBC и BBC.

Издание также пишет, что есть информация о содержании разговора — планируется, что на встрече речь пойдет об украинском конфликте. Также российский лидер, вероятно, подведет итоги четырехдневных встреч и прошедшего празднования 80-летия Победы.

Днем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил планы Путина провести встречу с журналистами. Ожидается, что российский лидер пообщается с представителями СМИ после завершения переговоров с лидерами стран, которые прибыли в Москву для участия в мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. При этом Песков охарактеризовал «очень хорошими» уже состоявшиеся встречи Путина с зарубежными коллегами.

Ранее Песков прокомментировал сообщения о том, что Путин «взорвет американский прайм-тайм».

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