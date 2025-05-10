The Spectator: парад Победы в Москве стал триумфом для Путина

Парад Победы в Москве 9 мая «прошел без сучка и задоринки» при поддержке иностранных лидеров и стал триумфом для президента России Владимира Путина. Об этом написал политолог Марк Галеотти в материале для The Spectator.

«Парад Победы Путина прошел без сучка и задоринки, грохоча и скрипя броней, не потревоженный украинскими дронами и под пристальным взглядом иностранных лидеров, прибывших в знак поддержки», — говорится в тексте.

Отмечается, что визит президента Бразилии Лулы да Силвы подчеркнул значимое положение России в странах Глобального Юга, а приезд премьера Словакии Роберта Фицо и сербского лидера Александра Вучича подчеркнул раскол Запада.

По мнению автора, 9 мая стало днем «подлинной национальной гордости». ВС РФ встречали аплодисментами, а Путин уходил с парада на Красной Площади под скандирование слова «Россия», говорится в тексте.

9 мая в Москве прошел парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В шествии участвовали военные Вооруженных сил РФ и солдаты из дружественных стран. Среди них были расчеты из Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также из Египта, Китая, Мьянмы, Монголии, Вьетнама и Лаоса.

По случаю юбилея Победы в столицу России прибыли лидеры ряда государств. Среди них были председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик и другие политики.

Ранее еврокомиссар по обороне заявил, что Россия «не добьется больших побед».