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Путин провел встречу с командующим Ливийской национальной армией

Путин встретился с командующим Ливийской национальной армией Хафтаром
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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел встречу с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршалом Халифой Хафтаром. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

10 мая в Москве состоялась встреча между Хафтаром и министром обороны России Андреем Белоусовым. Согласно заявлению главного командования ЛНА, «обсуждались актуальные события в регионе, а также пути укрепления военного сотрудничества и координации усилий по вопросам, представляющим взаимный интерес».

В этот же день Белоусов провел встречу со своим коллегой из Буркина-Фасо бригадным генералом Селестином Симпоре. По его словам, РФ приветствует и поддерживает стремление Буркина-Фасо «выражать свое мнение, отстаивать свой суверенитет». В свою очередь Симпоре отметил, что Москва и Уагадугу далеко продвинулись в области военно-технического сотрудничества.

Ранее Путин назвал главного партнера России в Африке.

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