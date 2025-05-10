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Путин обратился к гражданам Германии на немецком языке

Путин на немецком языке призвал граждан ФРГ не поддерживать нацизм
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Сергей Бобылев/Фотохост-агентство РИА Новости

Президент России Владимир Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным обратился к гражданам Германии на немецком языке, призывая их не поддерживать нацизм. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале корреспондента.

Зарубин напомнил, что экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера, поддерживавшего хорошие отношения с Путиным, пытаются изолировать от других немецких политиков.

«Чем дальше от Шредера, тем ближе к [спикеру канадского парламента] Энтони Роте, который симпатизирует нацистам», — сказал Путин, комментируя ситуацию.

Затем он повторил эту фразу на немецком языке, чтобы в Германии его «услышали».

Говоря о симпатии к нацизму в Канаде, Путин имел в виду инцидент с чествованием в парламенте страны украинского ветерана СС. В сентябре 2023 года во время выступления президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Канады собравшиеся чествовали Ярослава Хунку. Выяснилось, что в парламент бывшего нацистского солдата лично пригласил Джастин Трюдо, который на тот момент был премьер-министром страны. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что РФ добивается экстрадиции эсэсовца, причастного к геноциду граждан СССР.

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