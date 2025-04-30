В Кремле подтвердили готовность РФ к прямым переговорам с Украиной

Москва готова начать прямые переговоры с Киевом без предварительных условий. Об этом во время выступления на просветительском марафоне «Знание. Первые» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Как он отметил, российский лидер Владимир Путин уже говорил о своей открытости к диалогу с украинскими властями. Более того, глава государства подтвердил, что готов к переговорам без каких-либо предварительных условий.

«Эта готовность все еще действительна», — подчеркнул Песков.

В то же время он обратил внимание, что Киев никак не отвечал на соответствующие предложения. При этом до сих пор украинское руководство «обставляло» процесс урегулирования большим количеством предварительных условий, включая длительное прекращение огня. По словам пресс-секретаря, такие требования идут вразрез с позицией Путина.

29 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также заявил, что власти страны готовы начать переговоры с Украиной без всяких предварительных условий. Он добавил, что инициатива российского лидера о временном перемирии в дни празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне стала отправной точкой для подобных контактов.

Ранее президент США Дональд Трамп высказался о ходе переговорного процесса по урегулированию на Украине.