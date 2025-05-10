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Иран предложил арабским странам вместе восстановить сектор Газа

Иран предложил арабским странам создать платформу для восстановления Газы
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Shutterstock

Иран предложил создать совместную платформу для восстановления палестинского сектора Газа, передает РИА Новости.

Как уточняется, с такой инициативой на открытии 4-й конференции арабо-иранского диалога выступил советник Верховного лидера Ирана, глава Стратегического совета по международным отношениям Камаль Харрази.

«Мы должны основать общую платформу для поддержки внутренне перемещенных лиц и восстановления сектора Газа», — сказал он.

По словам Харрази, Иран готов к диалогу со странами региона, чтобы уменьшить недопонимание. Для этого Тегеран предлагает в том числе создать исследовательский центр.

10 мая президент Владимир Путин во время встречи в Кремле с коллегой из Палестины Махмудом Аббасом сказал о том, что положение дел в секторе усугубляется в свете запрета на гуманитарную поддержку. Российский лидер выразил обеспокоенность из-за запрета на снабжение Газы товарами первой необходимости и электроэнергией.

В ночь на 18 марта Израиль возобновил военную операцию против палестинского движения ХАМАС и удары по сектору Газа, где с 19 января действовал режим прекращения огня. Действия израильской армии стали ответом на отказ движения от американского плана освободить заложников во время перемирия и продлить его. На этой неделе в секторе Газа полностью истощились запасы продовольствия.

Ранее президент Палестины отверг план Трампа по Газе.

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