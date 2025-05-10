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Президент Палестины отверг план Трампа по сектору Газа

Президент Палестины Аббас назвал неприемлемым план Трампа по сектору Газа
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Saeed Jaras/Global Look Press

Палестинская национальная администрация (ПНА) выступает против плана президента США Дональда Трампа по благоустройству сектора Газа. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил глава ПНА и президент Палестины Махмуд Аббас, передает ТАСС.

«Мы выступаем против выселения палестинцев за пределы их территорий и не хотим, чтобы в Газе создавали «ближневосточную Ривьеру», — мы считаем этот план неприемлемым, поэтому отвергли его», — сказал он.

По словам лидера ПНА, палестинские власти также «выступают резко против» идеи передать Газу под контроль администрации Соединенных Штатов. Он подчеркнул, что американцы или другие иностранцы не имеют права управлять сектором Газа.

«Это должна делать только ПНА, и мы проинформировали администрацию США о нашей позиции по данному вопросу», — добавил Аббас.

В феврале президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о намерении взять под контроль сектор Газа после переселения оттуда палестинцев в соседние страны. На пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху американский лидер дал обещание, что США будут нести ответственность за восстановление региона и создание рабочих мест, а также за устранение угрозы от неразорвавшихся боеприпасов и другого оружия.

Планы главы Белого дома вызвали осуждение со стороны арабских лидеров и палестинского движения ХАМАС, которые назвали предложения Трампа «изгнанием». Нетаньяху в свою очередь, поддержав президента США, указал, что американский лидер «думает нестандартно и предлагает свежие идеи».

Ранее Трамп высказался о роли ХАМАС в управлении сектором Газа.

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