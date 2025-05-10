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Кремль: Россия обдумает предложение о 30-дневном перемирии

Песков сообщил, что Россия обдумает предложение о 30-дневном перемирии
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Михаил Терещенко/POOL/РИА Новости

Россия обдумает предложение о 30-дневном перемирии, у Москвы есть позиция по данному вопросу. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, давить на Россию в вопросе урегулирования конфликта бесполезно.

Накануне Трамп потребовал от России и Украины 30-дневного безоговорочного прекращения огня. По его словам, «все это можно сделать очень быстро». В случае несоблюдения перемирия президент США пригрозил новыми санкциями как Москве, так и Киеву.

Спецпосланник американского президента Кит Келлог выразил мнение, что этот шаг станет началом процесса завершения вооруженного конфликта.

Тем временем Евросоюз готов ввести новые жесткие санкции против РФ, если она откажется соблюдать режим безоговорочного 30-дневного прекращения огня на Украине, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ранее Трамп заявил, что потерял сон из-за конфликта на Украине.

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