Трамп признался, что не может спать из-за попыток достичь мира на Украине

Президент США Дональд Трамп сообщил о растущем разочаровании в связи с усилиями по завершению российско-украинского конфликта. Это заявление он сделал на встрече с ведущими спонсорами в штате Флорида, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, Трамп признался, что решение кризиса вызывает у него бессонницу. Отвечая на вопрос одного из доноров, Трамп отметил, что трудности в переговорах с российским президентом Владимиром Путиным обусловлены тем, что тот стремится к полному контролю. В то же время президент США указал на сложности в разрешении конфликта в секторе Газа, подчеркнув, что этот регион находится в состоянии войны уже тысячи лет.

В апреле Москва предложила трехдневное перемирие с 8 по 11 мая, но Киев отклонил это предложение, настаивая на 30-дневном прекращении огня.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что инициатива Москвы направлена на начало прямых переговоров без предварительных условий, в отличие от требований Киева, которые, по мнению Москвы, служат укреплению военных сил Украины.

Ранее в Кремле рассказали, от чего будут зависеть действия Москвы по Украине.