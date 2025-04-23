Трамп высказался о роли ХАМАС в управлении сектором Газа

США не допустят участия движения ХАМАС в управлении сектором Газа после окончания войны с Израилем. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме, передает ТАСС.

При этом Трамп выразил убежденность в том, что нападение ХАМАС на Израиль было бы невозможно во время его президентства, а также подчеркнул, что такое нападение не должно повториться.

«Посмотрим, что произойдет с Газой, но мы добились большого прогресса на Ближнем Востоке», — заявил американский президент.

До этого в Белом доме сообщили, что Трамп 13-16 мая совершит визиты в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ.

В конце марта СМИ писали, что решение Трампа совершить первый зарубежный визит в Саудовскую Аравию говорит о том, что отношения США со странами Персидского залива стали тесными, особенно когда речь идет об экономическом сотрудничестве и инвестициях. В свой прошлый президентский срок политик тоже в первую очередь отправился в эту арабскую страну, поскольку она согласилась купить товары из США на $450 млрд.

Ранее Трамп поддержал шефа Пентагона после утечки данных США про удар по Йемену.