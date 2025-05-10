Китайский МИД назвал успехом визит Си Цзиньпина в Россию

Визит председателя КНР Си Цзиньпина в России завершился «полным успехом». Об этом заявил глава китайского МИД Ван И, передает РИА Новости.

«В ходе этого визита лидеры России и Китая обозначили китайско-российские отношения как ключевую силу в деле укрепления стабильности и прогресса международного сообщества и поддержания мирового порядка, что вновь продемонстрировало высокий уровень двусторонних связей, и что попытки вбить клин между Китаем и Россией — не более чем иллюзия», — сказал он.

Визит Си Цзиньпина проходил с 7 по 10 мая. 8 мая в Москве он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным как в узком, так и в расширенном составе. По итогам встречи стороны подписали пакет соглашений межгосударственного и межведомственного уровня. Также были утверждены два совместных заявления: одно — о дальнейшем укреплении всестороннего стратегического партнёрства между РФ и КНР, другое — о поддержании глобальной стратегической стабильности.

Ожидается, что Владимир Путин нанесет ответный визит в КНР в конце лета или в начале осени. Он будет приурочен к годовщине победы над Японией и завершению Второй мировой войны.

Ранее у Си Цзиньпина заподозрили тяжелую болезнь.