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Си Цзиньпин завершил официальный визит в Россию

Си Цзиньпин завершил визит в Россию и улетел в Пекин
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Global Look Press

Председатель КНР Си Цзиньпин завершил официальный визит в Россию, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, и отправился обратно в Пекин. Об этом сообщило китайское информационное агентство «Синьхуа».

Во время пролета через российское воздушное пространство самолёт с лидером КНР сопровождали истребители Воздушно-космических сил России.

Визит Си Цзиньпина проходил с 7 по 10 мая. 8 мая в Москве он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным как в узком, так и в расширенном составе. По итогам встречи стороны подписали пакет соглашений межгосударственного и межведомственного уровня. Также были утверждены два совместных заявления: одно — о дальнейшем укреплении всестороннего стратегического партнёрства между РФ и КНР, другое — о поддержании глобальной стратегической стабильности.

Ожидается, что Владимир Путин нанесет ответный визит в КНР в конце лета или в начале осени. Он будет приурочен к годовщине победы над Японией и завершению Второй мировой войны.

Ранее у Си Цзиньпина заподозрили тяжелую болезнь.

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