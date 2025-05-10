Председатель КНР Си Цзиньпин завершил официальный визит в Россию, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, и отправился обратно в Пекин. Об этом сообщило китайское информационное агентство «Синьхуа».

Во время пролета через российское воздушное пространство самолёт с лидером КНР сопровождали истребители Воздушно-космических сил России.

Визит Си Цзиньпина проходил с 7 по 10 мая. 8 мая в Москве он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным как в узком, так и в расширенном составе. По итогам встречи стороны подписали пакет соглашений межгосударственного и межведомственного уровня. Также были утверждены два совместных заявления: одно — о дальнейшем укреплении всестороннего стратегического партнёрства между РФ и КНР, другое — о поддержании глобальной стратегической стабильности.

Ожидается, что Владимир Путин нанесет ответный визит в КНР в конце лета или в начале осени. Он будет приурочен к годовщине победы над Японией и завершению Второй мировой войны.

Ранее у Си Цзиньпина заподозрили тяжелую болезнь.