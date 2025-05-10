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У Си Цзиньпина заподозрили тяжелую болезнь

«КУ»: наклон головы Си Цзиньпина влево может быть последствием инсульта
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Global Look Press

Поведение председателя КНР Си Цзиньпина дало повод заподозрить у него тяжелую болезнь. Политик наклоняет голову влево, что может говорить о последствиях инсульта, передает Telegram-канал «Китайская угроза» («КУ»).

«Если инсульт повреждает двигательную кору головного мозга или ткань, называемую базальными ганглиями в мозге человека, это вызывает повышенное напряжение мышц шеи с одной стороны, например, трапециевидной мышцы или грудино-ключично-сосцевидной мышцы», — говорится в сообщении.

В публикации говорится, что из-за подобных физиологических изменений голова может регулярно непроизвольно наклоняться в одну сторону. Подтверждения этих данных со стороны китайских властей не поступало, других данных, свидетельствующих о якобы болезни Си Цзиньпина не поступало.

До этого в Японии госпитализировали почетного императора Акихито из-за риска наличия ишемической болезни сердца. По данным канала, при первом обследовании у императора не было никаких симптомов, однако после повторных анализов был выявлен риск болезни сердца.

Мужчину госпитализировали в больницу Токийского университета для более детального обследования.

Ранее россиянам рассказали, как бессонница связана с болезнями сердца.

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