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В РФ приветствовали желание Вьетнама работать над решением конфликта на Украине

РФ приветствует готовность Вьетнама подключиться к решению конфликта на Украине
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Гавриил Григоров/РИА Новости

Российская Федерация выражает глубокое удовлетворение тем, что Вьетнам демонстрирует готовность внести свой вклад в международные усилия, объединяющие все заинтересованные стороны, для достижения прочного и мирного урегулирования украинского кризиса. Об этом говорится в декларации, подписанной двумя странами, после завершения встречи в Москве между президентом России Владимиром Путиным и генеральным секретарем Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Вьетнама То Ламом.

«Россия высоко оценивает <...> позицию Вьетнама по проблематике Украины, в соответствии с которой споры и разногласия необходимо урегулировать исключительно мирными средствами, <...> приветствует готовность Вьетнама подключиться к международным усилиям в целях поиска мирного устойчивого решения украинского кризиса», – говорится в документе.

До этого То Лам заявил, что президент Путин принял его приглашение посетить Вьетнам.

«Я пригласил президента Путина посетить Вьетнам, и он с благодарностью принял это приглашение», — рассказал он.

То Лам находится в Москве с рабочим визитом в честь торжественных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая он принял участие в параде Победы. 10 мая политику присвоили звание почетного профессора Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС).

Ранее Путин поблагодарил То Лама за визит в Москву на День Победы.

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