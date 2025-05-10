Генсек ЦК Компартии Вьетнама пригласил Путина в страну

Президент России Владимир Путин принял приглашение посетить Вьетнам. Об этом заявил генеральный секретарь Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Вьетнама То Лам, передает «Интерфакс».

«Я пригласил президента Путина посетить Вьетнам, и он с благодарностью принял это приглашение», — рассказал он.

То Лам прибыл в Кремль для проведения переговоров с Владимиром Путиным.

Генсек ЦК Коммунистической партии Вьетнама находится в Москве с рабочим визитом в честь торжественных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая он принял участие в параде Победы. 10 мая То Ламу присвоили звание почетного профессора Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС).

Лам также провел встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым.

Ранее стало известно, что Вьетнам и Россия подпишут более 20 соглашений.