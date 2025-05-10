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Генсек ЦК Компартии Вьетнама пригласил Путина в страну

То Лам: Путин принял приглашение посетить Вьетнам
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Сергей Бобылев/Фотохост-агентство РИА Новости

Президент России Владимир Путин принял приглашение посетить Вьетнам. Об этом заявил генеральный секретарь Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Вьетнама То Лам, передает «Интерфакс».

«Я пригласил президента Путина посетить Вьетнам, и он с благодарностью принял это приглашение», — рассказал он.

То Лам прибыл в Кремль для проведения переговоров с Владимиром Путиным.

Генсек ЦК Коммунистической партии Вьетнама находится в Москве с рабочим визитом в честь торжественных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая он принял участие в параде Победы. 10 мая То Ламу присвоили звание почетного профессора Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС).

Лам также провел встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым.

Ранее стало известно, что Вьетнам и Россия подпишут более 20 соглашений.

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