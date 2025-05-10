То Лам прибыл в Кремль для встречи с Путиным

Генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лам прибыл в Кремль для переговоров с Путиным

Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам прибыл в Кремль для проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время встречи лидеры государств планируют принять совместную декларацию и подписать ряд общих документов. Переговоры Путина и То Лама пройдут как в узком, так и в расширенном составах.

Утром 10 мая политик приехал в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) в Москве, где пообщался со студентами. В ходе визита ему присвоили звание почетного профессора университета.

О предстоящей встрече лидеров государств сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, сначала ожидается встреча в узком составе, а потом переговоры с участием делегаций.

До этого Лам уже провел встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым.

Ранее Трамп созвонился с генсеком Компартии Вьетнама после введения огромных тарифов.