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Песков заявил о конфронтационном характере заявлений ЕС про Россию

Песков: заявления ЕС о России носят конфронтационный характер
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что в Москве не видят желания стран Европы восстановить двусторонние отношения, передает «Интерфакс».

Представитель Кремля обратил внимание на то, что в странах ЕС делают много противоречивых заявлений.

«Они (заявления. — «Газета.Ru») в целом носят конфронтационный характер, чем характер, ориентированный на попытки реанимировать наши отношения. Не более того», — сказал Песков.

До этого пресс-секретарь главы государства заявил, что Россия строит отношения со многими странами, которые проявляются интерес к сотрудничеству, и продолжит это делать. По его словам, очень сложно изолировать такую страну, как РФ, потому что она составляет очень большую часть мира.

Как накануне написала The Washington Post, присутствие мировых лидеров на параде Победы стало «провалом» для Запада и победой для российского руководства. Согласно публикации, президент Владимир Путин «демонстрирует свою победу» присутствием не менее двух десятков мировых лидеров в то время, когда Запад стремится его изолировать.

Ранее на Западе сочли «грандиозным» парад Победы в Москве.

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