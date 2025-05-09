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На Западе прокомментировали присутствие мировых лидеров на параде Победы

WP: присутствие мировых лидеров на параде Победы стало провалом для Запада
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Иван Секретарев/Михаил Корытов/Фотохост-агентство РИА Новости

Присутствие мировых лидеров на параде Победы стало «провалом» для Запада и победой для российского руководства. Об этом сообщает The Washington Post.

В публикации отмечается, что президент России Владимир Путин «демонстрирует свою победу» присутствием не менее двух десятков мировых лидеров в то время, когда Запад стремится изолировать российского лидера.

В параде Победы в Москве приняли участие более 11,5 тыс. военнослужащих министерства обороны Российской Федерации и других силовых ведомств — ФСБ, Росгвардии, МЧС, подразделения армий дружественных государств, в том числе более 1,5 тыс. военнослужащих-ветеранов специальной военной операции. В воздушной части парада были задействованы самолеты-истребители Су-30СМ, МиГ-29 и штурмовики Су-25.

В честь юбилея Победы в российскую столицу прибыли лидеры ряда государств. Среди них — председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, а также Милорад Додик — президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины и другие политики.

Ранее Путин назвал ветеранов войны ориентиром для России.

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