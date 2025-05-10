Песков: Россию сложно изолировать, так как она составляет большую часть мира

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия строит отношения со многими странами, которые проявляются интерес к сотрудничеству, и продолжит это делать, передает ТАСС.

«Очень сложно изолировать такую страну, как Россия, потому что она составляет очень большую часть мира», — прокомментировал представитель Кремля публикации в западных СМИ о параде Победы.

Как накануне написала The Washington Post, присутствие мировых лидеров на параде Победы стало «провалом» для Запада и победой для российского руководства. Согласно публикации, президент Владимир Путин «демонстрирует свою победу» присутствием не менее двух десятков мировых лидеров в то время, когда Запад стремится изолировать российского лидера.

В честь юбилея Победы в российскую столицу прибыли лидеры ряда государств. Среди них — председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александар Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, а также Милорад Додик — президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины и другие политики.

Ранее на Западе назвали «грандиозным» парад Победы в Москве.