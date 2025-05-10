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Вьетнам и Россия подпишут более 20 соглашений

Генсек компартии То Лам: Вьетнам и РФ подпишут более 20 соглашений
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Екатерина Штукина/РИА Новости

Генеральный секретарь Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Вьетнама То Лам заявил, что во время своего визита в Москву подпишет с российской стороной более 20 соглашений. Его слова приводит РИА Новости.

«Я и члены делегации с радостью отмечаем, что в ходе моего визита ожидается подписание более 20 соглашений», — заявил он.

Он подчеркнул, что укрепление эффективности стратегического партнерства между Ханоем и Москвой остается одним из приоритетов во внешней политике страны.

«Несмотря на мировые и региональные колебания, двусторонние отношения между нашими странами развиваются активно», — подчеркнул генеральный секретарь.

Генсекретарь находится в Москве с рабочим визитом в честь торжественных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая он принял участие в параде Победы. 10 мая То Ламу присвоили звание почетного профессора Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС).

Ранее генсекретарь Вьетнама провел встречу с российскими студентами в Москве.

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