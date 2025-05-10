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Путин заявил об интересе компаний из РФ к реконструкции гидрогенерации во Вьетнаме

Путин: компании из РФ заинтересованы в реконструкции гидрогенерации во Вьетнаме
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Станислав Красильников/Фотохост-агентство РИА Новости

Компании из России заинтересованы в подключении к работам по реконструкции сооружений гидрогенерации во Вьетнаме. Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.

«Компании из России заинтересованы также подключиться к сооружению и модернизации имеющихся в Республике (Вьетнам. — ред.) объектов гидрогенерации», — сказал он.

Новые договоренности двух стран по атому открывают дорогу к обеспечению республики дешевой и безопасной энергией, а также созданию рабочих мест, добавил Путин.

10 мая в Кремле прошли переговоры президента России Владимира Путина и генсека ЦК Компартии Вьетнама То Лама. Лидеры двух стран общались примерно три с половиной часа.

Перед ними То Лам заявил, что во время своего визита в Москву с российской стороной будет подписано более 20 соглашений. По его словам, укрепление эффективности стратегического партнерства между Вьетнамом и РФ остается одним из приоритетов во внешней политике страны.

Ранее Путин оценил уровень товарооборота между Россией и Вьетнамом.

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