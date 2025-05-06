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Глава МИД Украины анонсировал «конкретные решения» по трибуналу против России

Глава МИД Украины Сибига анонсировал конкретные решения по трибуналу против РФ
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Pavlo Bahmut/Global Look Press

Министр иностранных дел Украины заявил, что в ближайшее время следует ожидать конкретных решений по ускорению создания специального трибунала против России. Его слова приводит УНИАН.

Он сообщил, что работа над трибуналом ведется длительное время на уровне юридических советников. По его словам, речь идет о группе из 40 стран, а лидером и центральным элементом процесса выступает генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе.

«Я подтверждаю, что в ближайшее время следует ожидать конкретных решений по ускорению процесса финализации создания специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины», — сказал Сибига.

В конце января генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе заявил, что Украина продолжит добиваться проведения «спецтрибунала» для президента России Владимира Путина и других представителей руководства страны. Чиновник добавил, что Совет Европы не отступится от идеи по созданию «спецтрибунала» по вопросам «агрессии против Украины», поскольку «кроме финансовых ресурсов очень важно построить систему привлечения к ответственности виновных».

Ранее Захарова ответила на идею создания спецтрибунала «по агрессии против Украины».

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