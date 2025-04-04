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Трамп созвонился с генсеком Компартии Вьетнама после введения огромных тарифов

Трамп созвонился с генсеком Компартии Вьетнама То Ламом
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Evan Vucci/AP

Президент США Дональд Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, что провел телефонный разговор с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Ламом после введения в отношении страны тарифов в размере 46%.

«Только что состоялся очень продуктивный разговор с То Ламом, генеральным секретарем Коммунистической партии Вьетнама», — сказал Трамп.

По его словам, То Лам заявил, что Вьетнам хочет снизить свои пошлины до нуля, если им удастся заключить соглашение с США.

«Я поблагодарил его от имени нашей страны и сказал, что с нетерпением жду встречи в ближайшем будущем», — написал Трамп.

2 апреля американский президент объявил о введении новой системы пошлин на импорт. Базовая ставка составит 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она окажется заметно выше: 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Европейского союза. Против России пошлины не вводились. По мнению опрошенных «Газетой.Ru» экономистов, новые торговые пошлины приведут к замедлению глобального экономического роста и резкому падению цен на нефть, что отразится и на России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил, что Китай запаниковал и сыграл неправильно, введя ответные пошлины.

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«Тарифные войны» Трампа
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