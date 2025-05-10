В движении «Другая Украина» оценили сделку Киева и Вашингтона по редкоземельным металлам

Бондаренко: сделка по недрам между США и Украиной является позором

Ратификация соглашения между США и Украиной редкоземельным металлам является позором. Об этом заявил руководитель Центра поддержки украинских переселенцев в Крыму движения «Другая Украина» Олег Бондаренко, передает РИА Новости.

«Режим Зеленского стремится сделать хорошую мину при плохой игре, хотя по факту соглашение по недрам — это позор и полная сдача национальных интересов страны. <...> Фактически Зеленский продал страну, а ее народ сдал в долгосрочное рабство», — сказал он.

30 апреля США и Украина подписали соглашение о полезных ископаемых. Документ предусматривает создание инвестиционного фонда для совместных проектов в добывающей отрасли: планируется разработка и освоение украинских месторождений нефти, газа и других важных ресурсов. Управление фондом будет осуществляться на паритетной основе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Глава правительства Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина не утратит контроль над ресурсами в результате сделки с США. По его сведениям, недра, инфраструктура и природные ресурсы не являются условием создания фонда в рамках соглашения.

Ранее в Британии назвали ужасной сделку по минералам между США и Украиной.