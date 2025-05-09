Посол сообщил, что подвиг военных КНДР в Курской области увековечат

В России увековечат подвиг военных КНДР, которые принимали участие в боях за освобождение Курской области. Об этом заявил посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора, сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

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